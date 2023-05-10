Bloomberg: Китай збільшив експорт товарів до Росії до рекордного рівня

Bloomberg: Китай збільшив експорт товарів до Росії до рекордного рівня
Фото: Рixabay

Експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після початкового спаду після вторгнення Росії в Україну, торгівля різко зросла. Загальний обсяг досяг другого найбільшого рівня в історії - близько 19 млрд доларів, що трохи менше від березневого піка.

За даними агентства, найбільше до Росії Китай постачає автомобілі та запчастини до них (майже 20%). Окрім того, близько 15% китайського експорту займає електроніка, ще 24% припадає на промислове обладнання та запчастини.

Нагадаємо, що китайський імпорт сирої нафти з Росії у березні зріс у 1,5 раза порівняно з минулим роком і становив близько 9,6 млн тонн.

Також раніше ми писали, що ЄС планує запровадити санкції щодо низки китайських компаній за надання допомоги Росії для ведення війни проти України.

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