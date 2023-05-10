Режим Лукашенка заявляє, що ГУР готувало теракти в Білорусі на 9 травня
Білоруське пропагандистське телебачення повідомило про затримання причетних до Головного управління розвідки України осіб, які начебто готували теракти до 9 травня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило білоруське пропагандистське телебачення, яке цитує "Бєлта".
В ефірі каналу розповіли, що усі затримані молодше 30 років.
Також вилучено вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".
Замовником терактів назвали Головне управління розвідки України.
Передісторія:
- У вівторок 9 травня білоруські силовики заявили, що попередили скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня, але обіцяли озвучити подробиці 10 травня.