Режим Лукашенка заявляє, що ГУР готувало теракти в Білорусі на 9 травня

Білоруське пропагандистське телебачення повідомило про затримання причетних до Головного управління розвідки України осіб, які начебто готували теракти до 9 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило білоруське пропагандистське телебачення, яке цитує "Бєлта".

В ефірі каналу розповіли, що усі затримані молодше 30 років.

Також вилучено вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".

Замовником терактів назвали Головне управління розвідки України.

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