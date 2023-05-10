У Стамбулі розпочалися переговори щодо "зернової угоди"

У середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди". Вони триватимуть два дні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Yeni Safak.

"Сьогодні в Стамбулі почалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН. Ми продовжуємо наші переговори, щоб гарантувати, що ця угода не зупиниться і збережеться стабільність" , - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Варто зауважити, що у рамках "зернової угоди" Україна не веде прямих переговорів з Росією. Наша країна обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, своєю чергою, ведуть окремі переговори з РФ.

Нагадаємо, що у Стамбулі 10 травня розпочнуться переговори, на яких головною темою обговорень стане продовження експорту українського зерна Чорним морем.

Зазначимо, раніше переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини та Росії щодо продовження "зернової угоди" були заплановані на 5 травня, але їх перенесли.