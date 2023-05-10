Журналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

Журналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні
Фото: Скріншот

В мережі опублікували відео уламків російської ракети "Кинджал", яку збила система Patriot в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення журналіста "BILD-Zeitung" Пауля Ронцгаймера.

"Сьогодні (10 травня – ред.) ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети "Кинджал", яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна".

Передісторія:  

  • Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер 9 травня підтвердив заяву української сторони про те, що російську ракету "Кинджал", яка летіла на гіперзвуковій швидкості, збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.
  • 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot. 
  • Російська сторона називала "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, та після її збиття в Україні фахівці висловили припущення, що насправді це балістична ракета, яка здатна летіти швидше, ніж звук.

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