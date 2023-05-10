Глава МЗС Литви: Заходу настав час надати Україні винищувачі F-16

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Заходу передати винищувачі F-16 Збройним силам України, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, Заходу слід дати Україні винищувачі F-16, оскільки ці літаки були створені саме для такої ситуації.

"Винищувач F-16 був розроблений для захисту свободи. Настав час дозволити йому робити те, що вміє найкраще" , – наголосив глава литовського МЗС.

The F16 was designed to defend freedom. It's time to let it do what it does best. #F16forUkraine — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) May 9, 2023

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Нідерландів президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз працює з міжнародними партнерами для передачі Збройним силам винищувачів F-16 і розраховує на позитивний результат.

Зеленський впевнений у тому, що союзники передадуть Збройним силам літаки після успішних наступальних дій українського війська.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте згодом сказав, що країна веде про це перемовини із США, Британією та Данією.