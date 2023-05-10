Павел: Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб"

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і необхідні для цього ракети, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Чехії Петра Павела із посиланням на České noviny.

Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. Також вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.

"Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі" , — сказав президент Чехії.

Радянська система "Куб", що отримала за свій зовнішній вигляд прізвисько "три пальці смерті", використовується для наведення на літаки або гелікоптери. На озброєнні чеської армії його замінять ракетні комплекси SPYDER виробництва Ізраїлю.