Канада й Латвія із середини травня спільно навчатимуть українських військових

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у середу оголосила про запровадження спільної з Латвією програми навчання українських військових на латвійській території, починаючи з 15 травня, повідомляє Європейська правда.

Навчання українських військових відбувається в межах операції UNIFIER спільно Збройними силами Канади та Національними збройними силами Латвії на рівні бойових командирів.

"Це навчання є доповненням до інших заходів, що здійснюються Збройними силами Канади в межах операції UNIFIER на підтримку України" , – підкреслюється в пресрелізі канадського Міноборони.

Йдеться зокрема про навчання українських саперів, екіпажів танків Leopard 2 у Польщі та програму у Великій Британії, уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2022 року Канада виділила понад вісім мільярдів канадських доларів (6 мільярдів доларів США) прямої фінансової, військової, гуманітарної та іншої допомоги Україні.

Нагадаємо, у квітні уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США), яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги Києву.