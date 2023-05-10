Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, у результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів".

За словами командувача сухопутних військ, грамотні оборонні операції виснажили підготовлені сили ПВК "Вагнер" − на деяких напрямках вони були змушені віддати позиції гірше підготовленим підрозділами регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли. Сирський зокрема відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка завдала ворогу потужного удару в бою.

"Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває… Як казав Карл Фон Клаузевіц: "Війна ведеться до перемоги. І крапка"", − підсумував Сирський.

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