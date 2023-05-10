Ситуація на фронті: вечірнє зведення Генштабу

Протягом доби ворог продовжував зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Російські окупанти здійснили понад 30 атак, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 10 травня.

Протягом цієї доби противник завдав 1 ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах у Білорусі надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Росії.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли н.п. Леонівка Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах н.п. Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали н.п. Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаударів по районах Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у Бахмуті. Завдав авіаційних ударів по районах н.п. Торське, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли н.п. Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах н.п. Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микілське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Берегове Херсонської області та Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.