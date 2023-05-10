Маляр про ситуацію в Бахмуті: ЗСУ протягом доби не втратили жодної позиції

Російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку. Протягом доби наші воїни не втратили жодної з позицій, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Як відзначила Маляр, схід залишається епіцентром бойових дій. Ворог зосередив сили на п’яти напрямках одночасно:

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському;

Лиманському;

Шахтарському.

Водночас на всіх напрямках протягом доби дії ворога були безуспішними.

"На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено" , - додає заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що, за словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, наші воїни змусили окупантів відступити на дистанцію до двох кілометрів на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.