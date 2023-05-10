Кабмін закрив лазівку, через яку російське пальне потрапляло в Україну

Україна заборонила імпорт пального невідомого походження, аби російські енергоресурси не потрапляли на ринок в обхід санкцій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, очільник Укрнафти Сергій Корецький.

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок доповнив постанову №1147 щодо заборони імпорту товарів з РФ забороною на імпорт пального невідомого походження. Як зазначив Колісник, це було необхідно з метою заблокувати потрапляння російського палива, нафти та нафтопродуктів в Україну.

Заборона стосуватиметься таких товарів:

Сирі нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, крім сирих, та продукти з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів;

гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;

паливо моторне альтернативне;

біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.

Попри санкції паливо російського походження потрапляло в країни ЄС, Туреччину та інші країни, звідки прямувало і на український ринок як ресурс невизначеного походження, пояснив Колісник. Такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідним альтернативні маршрути постачання, що спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку.

За словами Корецького, російський скраплений газ почав з'являтися в Україні з осені 2022 року під видом продукції з Польщі, Литви та Латвії. Російський дизель при цьому за документами прямував з Албанії, Єгипту, Марокко, Тунісу, Алжиру, Туреччини, Індії.

"Не у всіх цих країн взагалі є нафтопереробка. Це було дешево, тому деякі трейдери закривали очі на співпрацю з ворогом. Відтепер лазівки закриті" , – зазначив Корецький.

Він пояснив, що митні органи під час оформлення нафтопродуктів вимагатимуть сертифікат про країну походження пального. В країну зможуть потрапити лише ті нафтопродукти, що мають документи від завода-виробника.