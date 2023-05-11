США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха кошти Україні

Сполучені Штати Америки вперше дозволили передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.﻿ Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, ще у 2022 році Мін'юст США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, які були накладені на Росію після її вторгнення в Україну. У США заявили, що він фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в окупованому Криму.

Гарленд нагадав, що тоді було оголошено про "арешт мільйонів доларів з рахунку у фінансовій установі США, пов'язаних з порушенням Малофєєвим санкцій". У лютому 2023 року було санкціоновано передачу цих грошей для використання в Україні.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім" , - сказав Гарленд.

Нагадаємо, Костянтин Малофєєв - засновника телеканалу "Царгород". В рамках слідчих дій у США було конфісковано мільйони доларів, які лежали на рахунку одного з американських банків.