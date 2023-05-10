Байден: Увесь світ опиниться в біді, якщо США оголосять дефолт

Президент США Джо Байден вважає, що у всьому світі розпочнуться проблеми, якщо Сполучені Штати Америки оголосять дефолт, повідомляє РБК-Україна.

Слова голови американської держави наводить The Hill.

Президент розповів, що світові лідери ставлять питання про можливість оголошення дефолту в США.

"Бо, якщо ми оголосимо дефолт на наш обов'язок, весь світ опиниться в біді" , - зазначив Байден.

При цьому глава держави наголосив, що вважає ризик дефолту "штучно створеною кризою", але попередив про такі наслідки, як підвищення відсоткових ставок за кредитами, затримка виплат з соціального забезпечення та ветеранам, а також втрата робочих місць.

"Наша економіка впаде в рецесію, а нашій міжнародній репутації буде завдано сильних збитків. Ми не повинні навіть говорити про цю ситуацію" , - додав президент.

Нагадаємо, про загрозу перевищення ліміту держборгу заявляли у Мінфіні США ще у січні 2023 року.