Генштаб: ЗСУ за добу знищили 610 солдатів РФ і 14 ворожих артсистем
За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу захисники України ліквідували понад 600 окупантів, 12 ворожих ББМ, 4 танки та 14 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
- танків − 3 740 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 7 287 (+12) од.,
- артилерійських систем − 3 053 (+14) од.,
- РСЗВ − 557 (+2) од.,
- засобів ППО − 310 (+2) од.,
- літаків − 308 (+0) од.,
- вертольотів − 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3) од.,
- крилатих ракет - 970 (+0) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 391 (+2) од.
Дані уточнюються.