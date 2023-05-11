Генштаб: ЗСУ за добу знищили 610 солдатів РФ і 14 ворожих артсистем

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу захисники України ліквідували понад 600 окупантів, 12 ворожих ББМ, 4 танки та 14 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,

танків − 3 740 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 7 287 (+12) од.,

артилерійських систем − 3 053 (+14) од.,

РСЗВ − 557 (+2) од.,

засобів ППО − 310 (+2) од.,

літаків − 308 (+0) од.,

вертольотів − 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3) од.,

крилатих ракет - 970 (+0) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од.,

спеціальної техніки – 391 (+2) од.

Дані уточнюються.