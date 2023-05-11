Зеленський: Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти Росії, оскільки військові все ще потребують обіцяної західної допомоги, повідомляє Українська правда.

"З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними, але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу" , - сказав президент.

Зеленський назвав бойові бригади, які навчалися зокрема країнами НАТО, "готовими", але сказав, що армія все ще потребує "деяких речей", в тому числі бронетехніки, яка "прибуває партіями".

Повідомляється, що протягом останніх тижнів українська влада намагалася зменшити очікування прориву, як публічно, так і в приватних розмовах.

Високопоставлений урядовець на умовах анонімності, заявив, що лідери України "розуміють, що їм потрібен успіх", але цей наступ не слід розглядати як "срібну кулю" у війні.

Зеленський також висловив упевненість, що українські військові зможуть просунутися вперед, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на який, за його словами, "розраховує Росія".

Для Києва будь-який результат, який розчарує Захід, може означати зменшення військової підтримки і тиск на переговори з Росією: "У кожного буде своя ідея. Але вони не можуть тиснути на Україну, щоб вона здала території. Чому будь-яка країна світу повинна віддавати Путіну свою територію?".

Зеленський також відкинув звинувачення РФ в тому, що Україна стоїть за атакою безпілотника на Кремль.

Український лідер заявив, що напад міг бути операцією під чужим прапором, яку здійснила Росія.

"Вони постійно шукають щось, що звучало б як виправдання, кажучи: "Ви робите це з нами, тому ми робимо це з вами. Але це не спрацювало. Навіть для їхньої внутрішньої публіки це не спрацювало. Навіть їхні власні пропагандисти в це не повірили. Тому що це виглядало дуже, дуже штучно" , - заявив Зеленський.

Він відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена не переоберуть у 2024 році. За його словами, Україна користується двопартійною підтримкою в Конгресі США і додав, що вірить у перемогу до того часу.