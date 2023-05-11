Під час транзиту через РФ "зникли" підсанкційні товари з Європи на $1 млрд — FT

Під час транзиту через Росію зникли підсанкційні товари з Євросоюзу на суму понад $1 млрд, які везли до Казахстану, Киргизстану та Вірменії. Про це пише Financial Times, повідомляє Новое время.

"Куди ще вони могли подітися? Чому цим країнам раптом знадобилися ці товари у такий час? Кому ці товари найбільш потрібні у цьому регіоні? Очевидно, це Росія» , - зазначив естонський міністр із санкцій Еркі Кодара.

Усього після початку повномасштабного вторгнення з країн Євросоюзу до РФ ввезли товарів «подвійного призначення» на $2 млрд під приводом транзиту до інших країн.

Серед деяких категорій товарів ( Газові турбіни, паяльники, радіообладнання) до кінцевої точки не дістався майже весь транзит.

"Деякі розбіжності в статистці глобальної торгівлі не є чимось незвичайним, але це виходить за рамки типових незначних помилок" , - зазначила старша наукова співробітниця американського Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова.

Як зазначає FT, реальна цифра тіньового імпорту, ймовірно, є значно вищою, оскільки статистика видання охоплює лише товари подвійного призначення, які можуть бути використані для військових цілей.

Якщо взяти всю торгівлю ЄС разом за рік після початку війни в Україні, розрив між статистикою Євросоюзу та Казахстану означає, що між двома країнами зникло $2,9 млрд торгівлі.

2021 року еквівалентна цифра становила $450 млн.

Як пише видання, сплеск експорту контрольованих товарів з ЄС, де Казахстан вказано як пункт призначення, тепер достатній, щоб компенсувати приблизно 40% скорочення експорту до Росії та Білорусі після введення санкцій на початку вторгнення.