CNN: Британія поставила Україні далекобійні ракети

Великобританія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, надавши українським військам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу українських військ. Про це повідомили CNN кілька західних чиновників, які обіймають високі посади, повідомляє Українська правда.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією. Зазвичай її запускають із повітря.

З дальністю ураження понад 250 км або 155 миль вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).

Критично важливо, що Storm Shadow має достатню дальність, щоб завдати удару углиб тимчасово окупованої Росією території України.

Західний чиновник повідомив CNN, що Великобританія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів територією Росії.

Британські офіційні особи часто виступають із публічними заявами, в яких визначають Крим як українську суверенну територію, називаючи його "незаконно анексованим".

Ракета Storm Shadow є "справжньою зміною правил гри з точки зору дальності дії", - сказав американський військовий чиновник, який обіймає високу посаду. Ракета надає Києву можливості, про які він просив із самого початку війни, додав чиновник.

Це вже не вперше, коли Великобританія пішла далі, ніж США, щодо озброєння України, яке вона готова відправити для боротьби з російською агресією. Великобританія стала першим союзником, який оголосив, що відправляє сучасні західні танки в Україну, пообіцявши у січні надати 14 танків Challenge 2. Тільки після кроку Лондона США оголосили, що нададуть танки M-1 Abrams.