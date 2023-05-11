У Кремлі вельми негативно відреагували на ракети Storm Shadow в Україні

У Кремлі дуже негативно оцінили повідомлення про поставки Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow та хочуть знайти адекватну відповідь, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на пресекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова.

"Вельми негативно (ставляться до поставок Storm Shadow - ред.). Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення".

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