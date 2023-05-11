НАЗК уже внесло до переліку спонсорів війни 25 провідних світових компаній

Нацагентство з питань запобігання корупції вже внесло 25 провідних світових компаній до переліку міжнародних спонсорів війни від ппочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.

"Від виробників жіночої косметики та харчових продуктів до банків та нафтоперевізників потрапили до переліку через те, що продовжують вести бізнес в Росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців" , - йдеться у повідомленні.

У НАЗК підкреслили, що окрім податків, які надходять до бюджету РФ, за які потім, у тому числі, утримується російська армія, згідно з російським законодавством, такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів.

"До того ж, російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують війну проти України.Стратегія Росії по перетворенню міжнародного бізнесу на співучасників війни - послідовна. Мобілізація, пільгові кредити військовим, далі додаткові "військові" податки.

Цей перелік буде зростати, ще більше втягуючи кожен бренд у війну, та обмежуючи шляхи до виходу" , - додали в агентстві.

У відомстві пояснили, що мета НАЗК - зробити так, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в Росії "та усвідомили позицію усього цивілізованого та демократичного світу". Усі внесені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії потрапляють до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

"Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії. Тому, коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображаються в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово.

"Деякі відомі компанії, після внесення до переліку спонсорів війни вже заявили, що це прямо вплинуло на їх економічні показники. Ми ж сподіваємось, що це вплине на їх позицію щодо роботи в РФ" , - додали в НАЗК.

Агентство уже внесло до переліку, зокрема: китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, французуьку мережу Auchan та інші компанії.