Боррель: Росія вже програла цю війну, але Україна ще не перемогла

Російська Федерація вже зазнала військової поразки. Водночас Україна ще не перемогла у війні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час Європейського саміту з питань оборони і безпеки в Брюсселі, пише El Mundo.

"Це кривава війна, але Росія вже програла цю війну. Україна ще не перемогла, але Росія явно зазнала військової поразки" , - заявив Боррель.

Як відзначив голова зовнішньополітичного відомства ЄС, Росія зазнала поразки, коли провалила свою спробу захопити Київ "за пару тижнів" й не змогла захопити Бахмут.

Водночас Боррель застеріг бути обережними й не ділити світ на Захід й решту, оскільки Росія була б щаслива заявити про підтримку з боку "решти світу".

"Багато людей недостатньо рішуче засуджують Росію. Вони голосували в Організації Об'єднаних Націй проти Росії... Але потім я чую деяких світових лідерів, які недостатньо рішуче засуджують російську агресію проти України" , - додав Боррель.

Нагадаємо, що Боррель нещодавно заявив, що припинення надання військової допомоги Україні призведе до "миру", однак він не буде справедливим. У відповідь радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що припинення поставок загрожуватиме лише масштабування війни.