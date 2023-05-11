Єрмак: Росіяни обстріляли Торецьк Донецької області, шестеро людей постраждали

Єрмак: Росіяни обстріляли Торецьк Донецької області, шестеро людей постраждали
Фото: Telegram

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу шестеро людей отримали поранення, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Керівник Офісу президента відзначив, що удар був нанесений по прибудинковій території.

"Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі - відомо про 6 людей. Медики надають всю необхідну допомогу", - пише Єрмак.
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Нагадаємо, що російські окупанти, сьогодні 11 травня, також обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок удару 4 людини отримали поранення.

Також вкотре ворог вдався до обстрілу прикордоння Сумської області. Цього разу постраждала Білопільська громада. Рятувальники показали наслідки удару.

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