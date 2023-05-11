Росія погрожує припинити існування "зернової угоди" та висунула ультиматум

Росія вимагає виконати її умови для продовження "зернової угоди". Інакше країна-агресор припинить існування домовленостей, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін.

За його словами, Росія виступає проти розширення чи продовження "зернової угоди" і зараз "дуже уважно спостерігає за виправленням недоліків домовленостей".

Чиновник країни-агресора зазначив, що якщо не буде гарантій для Росії, зокрема щодо експорту аміаку, то ініціатива "припиняє своє існування".

"Бо ініціатива, яка приносить вигоду тільки одній зі сторін, навряд чи може бути визнана і підтверджена всіма. Ми, звісно, насамперед захищаємо національні інтереси Росії" , - додав Вершинін.

Нагадаємо, раніше українські чиновники заявляли про загрозу зриву "зернової угоди", оскільки Росія блокувала інспекції суден, які вивозять з України зерно.

Також ми писали, що у Туреччині сьогодні, 11 травня, проходили переговори щодо продовження "зернової угоди". Анкара заявила про прогрес у обговореннях.