Зеленський призначив Карасевича послом України в Нідерландах

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Карасевича послом України у Королівстві Нідерланди, повідомляє Європейська правда.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Карасевич раніше обіймав посаду генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства офісу президента. Також він був у складі робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

У березні минулого року Зеленський звільнив з посади посла в Нідерландах Максима Кононенка, а 17 березня 2023 року призначив його послом в Естонії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про створення у відомстві системи з пошуку кандидатур на посади послів, які також залучатимуться з-за меж дипломатичної системи.