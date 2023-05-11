Посол США: ПАР могла постачати Росії боєприпаси та зброю для війни в Україні

Посол США в Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Заяву американського посла наводить News24.

"Серед речей, які ми відзначили, було причалювання вантажного судна до військово-морської бази Саймонстаун із 6 по 8 грудня 2022 року, яке, як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це судно, коли воно поверталося до Росії" , – зазначив він.

Брігеті сказав, що США дуже серйозно ставляться до цього питання.

"Озброєння росіян надзвичайно серйозне, і ми не вважаємо цю проблему вирішеною, і ми хотіли б, щоб ПАР почала практикувати свою політику неприєднання" , – наголосив дипломат.

Нагадаємо, у березні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про існування ознак того, що Росія зверталась до Китаю з проханням надати летальну допомогу для ведення повномасштабної війни в Україні.

У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима про серйозні наслідки для нього в разі надання летальної допомоги Росії.