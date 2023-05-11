Гуменюк: Росіяни перед контрнаступом ЗСУ розпорошують сили на півдні країни
Російські окупанти на півдні України панікують перед українським контрнаступом. Вони не розуміють, звідки чекати на основний удар, тому розпорошують зусилля на кілька напрямків, повідомляє Новое время.
Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
"Їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський", — сказала вона.
Гуменюк додала, що у Херсонській області ситуація "досить напружена". Окупанти продовжують обстріли та «намагаються займати позиції дуже обережно, тому що почуваються неспокійно в цій смузі».
Також, за її даними, росіяни щільно мінують лівий берег Дніпра, щоб не дати ЗСУ подолати річкову перешкоду.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, що Україні потрібно ще трохи часу для початку контрнаступу — захисники чекають на зброю від союзників.
27 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримала від Заходу 98% обіцяної техніки. Йдеться про більш ніж 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків, іншу техніку та «величезну кількість» боєприпасів.