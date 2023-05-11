У Польщі колишній канцлер ФРН Шредер став фігурантом справи щодо війни в Україні

Національна прокуратура Польщі проводить розслідування щодо вторгнення Росії в Україну. Фігурантом справи також став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомляє RMF FM.

Національна прокуратура отримала інформацію щодо того, що колишній німецький канцлер Герхард Шредер може бути причетний до справи російського вторгнення в Україну.

За даними відомства, політик міг використовувати свої позиції в російській енергетичній сфері для того, щоб чинити тиск на країни ЄС та Україну. Слідчі будуть з'ясовувати яку роль відіграв колишній канцлер у підготовці вторгнення.

Там також зауважили, що колишній канцлер Німеччини був присутній на прийомі в російському посольстві в Берліні з нагоди річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною.

Нагадаємо, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії, вже входять 37 країн.

Також раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив про наміри створити окремий трибунал для злочинів Росії, який допоможе уникнути "гібридного миру", як це було у 2014 році.