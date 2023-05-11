Повітряні сили пояснили, чому не можна говорити про 90% ефективності ППО

Говорити про ефективність української ППО в процентному розрізі можна лише щодо повітряних цілей ворога, які вона може збивати, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі УП.

"Розмови про 90-100% збиття ворожих цілей – це стосується лише певних крилатих ракет та іранських дронів-камікадзе, які наша протиповітряна оборона дійсно може вражати.

Так, Київ відносно добре захищений, але ворог щодня тероризує прифронтові регіони обстрілами С-300, запускає з літаків керовані авіабомби. Противник також нерідко використовує ракети Х-22, Х-31, "Іскандер", "Онікс", та інші, проти яких українська ППО сьогодні не має достатньо ефективних засобів ураження. Також ми поки що не маємо засобів, щоб відігнати від своїх кордонів російські літаки, які щодня застосовують КАБи".

Ігнат нагадав, що ефективним "запобіжником" тримати ворожу авіацію на віддалі від українського кордону можуть стати сучасні винищувачі F-16.

Речник Повітряних сил зазначив, що попри надходження сучасніших комплексів основою української ППО досі залишаються застарілі С-300 та "Бук М1".

Тож Україна продовжує потребувати підтримки міжнародних партнерів. На те ж, щоб повністю осучаснити систему ППО і "закрити" все українське небо надійним захистом, за словами Ігната, знадобляться роки.