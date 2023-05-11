Україна отримала 600 видів зброї: Подоляк розповів деталі
Українські партнери постійно надають Україні військову допомогу і на сьогодні наша армія отримала 600 видів різного озброєння, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу "24".
Він зауважив, що Україна отримала фантастичний обсяг озброєння.
"Зброя є різна, є національна, тобто це не уніфікована зброя. Маємо 3 – 4 види артилерії і навіть більше, 3 – 4 види новітніх танків. І це фантастично, що все воно сконцентровано в Україні",– зазначив Подоляк.
Він додав, що зброї від наших партнерів буде ще більше.
Крім того, радник голови ОПУ наголосив на швидкості, з якою наші військові опановують західну військову техніку.
"Навіть наших партнерів дивує така швидкість, і подекуди самих наших хлопців. Але головне не просто опанувати, а зробити інтегровану систему, коли різні національні види зброї інтегровані між собою в єдину систему. Це те, чого не було в країнах НАТО в принципі", – розповів Подоляк.
Він сказав, Україна формує інтеграційне розуміння, що будь-які національні види зброї можуть працювати в єдиній системі.
Однак, на його думку, питання не тільки в кількості видів зброї, яку нам передали партнери.
"Питання взагалі об'єму воєнного конфлікту, який є вкрай інтенсивним. І питання в кількості зброї взагалі – її потрібно набагато більше, ніж собі уявляли наші партнери", – наголосив радник глави ОПУ.
Захід, за його словами, протягом останніх десятиріч мали справу з конфліктами чи низької інтенсивності, чи з дуже обмеженим колом використання зброї чи спецназу.
"Такої масштабної війни з лінією фронту, яка має довжину понад 2 тисячі кілометрів, не було 80 років в Європі та у світі. І безумовно, в ній інші правила та інша кількість зброї", – зауважив Подоляк.
Як повідомлялось, 11 травня міністр оборони Великобританії Бен Воллес оголосив про відправку Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows.