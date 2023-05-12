США "полюють" на росіян, щоб обміняти їх на заарештованих в РФ американців – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена шукає можливості для звільнення затриманих в Росії американців Евана Гершковича та Пола Уілана, для цього Штати звернулися до країн-союзників, в яких утримуються під вартою російські громадяни, підозрювані у шпигунстві. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Українська правда.

США вважають, що Росія незаконно затримала Гершковича і Уілана. Нинішні та колишні офіційні особи США кажуть, що наразі у них немає затриманих високопоставлених російських шпигунів, що змушує їх звертатися за допомогою до союзників, пише видання.

За інформацією CNN, адміністрація Байдена звернулася до країн-союзників, в яких перебувають під вартою підозрювані у шпигунстві громадяни РФ, щоб оцінити, чи готові вони передати затриманих у рамках великого пакету обміну полоненими.

Також, відзначає видання, офіційні особи США ведуть діалог з країнами, в яких немає заарештованих росіян, для пошуку ідей, які б могли спонукати Москву звільнити американців.

За інформацією джерел, Білий дім навіть розглядає можливість певного послаблення санкцій, якщо це сприятиме обміну.

У приватних розмовах з CNN американські офіційні особи повідомили, що хочуть повернути Гершковича та Уілана в рамках однієї угоди. При цьому двоє чиновників сказали виданню, що Білий дім хоче побачити, які пропозиції можуть зацікавити Росію.

Зазначається, що США покладаються на країни, які нещодавно заарештували підозрюваних у шпигунстві росіян, зокрема на Бразилію, Норвегію та Німеччину, а також – на країни колишнього радянського блоку, з якими обговорюють їх залучення до будь-якого потенційного обміну.

У грудні 2018 року ФСБ РФ заявила про затримання американського "шпигуна" Пола Уілана.

29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство. Гершкович готував репортаж про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер".