ISW: Росія відмовилася від ідеї оточити ЗСУ у Бахмуті

Розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони РФ значною мірою відмовилося від мети оточити там значну кількість українських сил, йдеться у щоденному звіті Інституту вичення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Міноборони Росії, ймовірно, розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року, коли зупинило вербування в'язнів ПВК "Вагнер". Це спонукало Пригожина активізувати зусилля в районі Соледара-Бахмута в січні та публічно, починаючи з лютого 2023 року, скаржитися на відсутність підтримки з боку Міноборони.

У березні та квітні Міноборони РФ на короткий час виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90 і повітряно-десантні війська, а також відрядивши мобілізованих резервістів до "Вагнера". А вже 24 квітня Пригожин заявив, що МО розгорнуло лише нерегулярні та некваліфіковані підрозділи для утримання флангів навколо Бахмута.

Нездатність цих підрозділів виконати навіть таку обмежену місію вказує на те, що російські фланги навколо Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту є вразливими для українських контрударів" , - стверджують в Інституті.

В ISW зазначили, що розподіл сил МО України в поєднанні зі змінами на полі бою також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил в Бахмуті, ймовірно, минула.