Зеленському не дозволили виступити з промовою на Євробаченні– The Times

Президенту Володимиру Зеленському організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" відмовили у виступі. Він хотів виступити на фіналі, який відбудеться 13 травня в Ліверпулі. Про це, з посиланням на The Times, повідомляє 24 Канал.

Представник організаторів посилається на правила. Він стверджує, що конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке "керується суворими правилами та принципами".

За словами організаторів, одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу.

"Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи інші подібні заяви в межах конкурсу," , – сказав він.

Однак переговори щодо ймовірного виступу Зеленського під час фіналу ще тривають. За інформацією ЗМІ, британський ексміністр культури лорд Вейзі не погоджується з позицією організаторів. Він наголосив, що не варто "ховатися від подій, на тлі яких проходить конкурс".

Раніше українському лідеру не дозволили виступити і на церемонії вручення "Оскара", яка проходила 13 березня. Агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але йому відмовили.

Це вже другий такий випадок, оскільки на минулорічній церемонії Зеленський теж не виступав. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову лицемірством.