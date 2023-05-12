Зеленському не дозволили виступити з промовою на Євробаченні– The Times

Зеленському не дозволили виступити з промовою на Євробаченні– The Times
Фото: president.gov.ua

Президенту Володимиру Зеленському організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" відмовили у виступі. Він хотів виступити на фіналі, який відбудеться 13 травня в Ліверпулі. Про це, з посиланням на The Times, повідомляє 24 Канал.

Представник організаторів посилається на правила. Він стверджує, що конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке "керується суворими правилами та принципами".

За словами організаторів, одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу.

"Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи інші подібні заяви в межах конкурсу,", – сказав він.

Однак переговори щодо ймовірного виступу Зеленського під час фіналу ще тривають. За інформацією ЗМІ, британський ексміністр культури лорд Вейзі не погоджується з позицією організаторів. Він наголосив, що не варто "ховатися від подій, на тлі яких проходить конкурс".

Раніше українському лідеру не дозволили виступити і на церемонії вручення "Оскара", яка проходила 13 березня. Агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але йому відмовили.

Це вже другий такий випадок, оскільки на минулорічній церемонії Зеленський теж не виступав. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову лицемірством.

Новини

Популярні теми форуму

analytics