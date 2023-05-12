Спецпредставник Китаю їде до України та Росії

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня з метою "сприяння мирним переговорам".﻿﻿ Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю, повідомляє Українська правда.

Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня - він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що "візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру".