Розвідка Британії: РФ розраховує крилатими ракетами зірвати контрнаступу ЗСУ

Росія розглядає крилаті ракети на кшталт "Калібр" як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу Збройних сил України, проте їхні запаси, ймовірно, обмежені.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 12 травня, повідомляє Українська правда.

"В ніч з 08 на 09 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації здійснили пуски восьми крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калібр" – ред.) по Україні. Це було лише друге застосування цих ракет ВМФ Росії з 9 березня 2023 року" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до березня 2023 року російський флот часто запускав "Калібри". Ймовірно, Росія тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.

У британській розвідці вважають, що у короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий засіб для завдання ударів вглиб території України з метою зриву очікуваних українських контрнаступів.

Проте в більш стратегічному плані Росія також розглядає "Калібр" та інші крилаті ракети як такі, що відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.