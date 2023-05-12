"Зернову угоду" продовжать на 60 днів - росЗМІ

У п'ятницю російські державні ЗМІ повідомили, що угода, яка дозволяє експорт українського зерна через Чорне море, буде продовжена на 60 днів. Про це заявило російському агентству ТАСС джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє Європейська правда.

Відповідне рішення може першим оголосити президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомило джерело, якому відомі деталі переговорного процесу.

"Угода, думаю, буде продовжена на 60 днів, але Росія може погодитися на це востаннє. Рішення про пролонгацію за традицією може оголосити президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після телефонного розмови з російським колегою" , - сказав співрозмовник агентства.

Джерело зазначило, що розмова президентів Росії та Туреччини може відбутися "сьогодні-завтра".

Ця новина надійшла після того, як у четвер завершилися дводенні переговори у Стамбулі між турецькою, російською, українською сторонами та делегацією ООН.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що сторони "зернової угоди" наблизилися до домовленості щодо її продовження після дводенних переговорів у Стамбулі.

Українська делегація при цьому вкотре наголосила, що Чорноморська зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та додатково розширена, заявляв віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков.