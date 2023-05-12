Зеленський провів Ставку: Заслухав доповіді про Бахмут та боєприпаси

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога і навіть відкинули його назад на деяких напрямках" , - повідомив президент.

Також доповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Було повідомлено, що ОСУВи "Одеса" та "Північ" - також під контролем.

На Ставці визначили їхні першочергові потреби та ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

Крім того, доповідали головком Валерій Залужний, міністр оборони Олександр Резніков та міністр стратпрому Олександр Камишин.