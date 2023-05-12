Зеленський провів Ставку: Заслухав доповіді про Бахмут та боєприпаси
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.
"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога і навіть відкинули його назад на деяких напрямках" , - повідомив президент.
Також доповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Було повідомлено, що ОСУВи "Одеса" та "Північ" - також під контролем.
На Ставці визначили їхні першочергові потреби та ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.
Крім того, доповідали головком Валерій Залужний, міністр оборони Олександр Резніков та міністр стратпрому Олександр Камишин.
"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів та ракет" , - наголосив президент.