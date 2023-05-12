Змова РФ для повалення влади Молдови керується з Британії - The Times

Колишній високопосадовець молдовської поліції, який проживає в Лондоні, займається вербуванням "воєнізованих сил" для повалення уряду в Кишиневі і передачі Молдови під контроль Кремля.﻿ Про це пише The Times з посиланням на доповідь, передану групою молдовських і британських юристів до МЗС Великої Британії, повідомляє Європейська правда.

Звинувачення, викладені в документі, стосуються Георгія Кавкалюка, який був заступником начальником Генінспекторату поліції за часів колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона.

Вони були підтримані молдовським урядом, який заявив, що звернувся з проханням про екстрадицію Кавкалюка. Запит був підготовлений учасниками кампанії, які просили Британію заморозити його активи, використовуючи британський режим санкцій.

За словами речника молдовського уряду, колишній офіцер є ключовим гравцем у зусиллях з повалення проєвропейського уряду в Кишиневі.

Молдова оголосила Кавкалюка у міжнародний розшук за звинуваченням у фабрикуванні справ проти членів партії "Платформа "Гідність і правда" (DA) Руслана Вербицького та Георгія Петіка.

Кавкалюк зараз з Лондона керує молдовською політичною партією "Будуємо Європу вдома" (РАСЕ) і публікував свої фотографії під час коронації короля Чарльза III та в Ліверпулі напередодні Євробачення, що викликає питання про його фінанси.

Він заперечив ці звинувачення: "Звинувачення застарілі і не відповідають дійсності".

У документі з проханням запровадити санкції проти нього стверджується, що він перебуває в центрі складної мережі кремлівських маріонеток, якою керує російська служба безпеки ФСБ і її група найманців "Вагнер".

У доповіді стверджується, що поява його партії та воєнізованого формування "Народний щит" "нагадує організовані ФСБ "сили самооборони Криму", які виникли на початку анексії півострова у 2014 році.

"Оснащена сучасними засобами зв'язку і формою військово-правоохоронного стилю, з офіційними посвідченнями особи, ця група, що налічує близько 130 осіб, має ознаки нової воєнізованої групи" , – йдеться в доповіді.

Тобіас Елввуд, голова комітету з питань оборони парламенту Британії, сказав, що він "спантеличений" тим, що ексначальник поліції не був екстрадований назад до Молдови.