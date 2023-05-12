Присвоєння звання Герой України розглядатимуть експерти

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з якими попередній розгляд подань про присвоєння найвищого державного звання здійснюватиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики за президента. Про це повідомляється на сайті президента та в указі Володимира Зеленського від 12 травня №274/2023 .

"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захиснику звання Герой України говорить про те, що це питання вимагає впорядкування. Тому було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу.

До неї увійдуть військове керівництво нашої держави, командувачі пологів військ та ОСГВ (Об'єднаних стратегічних угруповань військ – ред.), представники правоохоронних відомств, які розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вносити уявлення про присвоєння державних нагород.

Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано захищав Україну від російських загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров'ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми маємо знати імена всіх наших героїв" , - заявив президент.

Зеленський своїм указом вніс зміни до низки указів президента, зокрема до Статуту звання Герой України.

Внесено таку норму: "Попередній розгляд подань та інших матеріалів про присвоєння звання Герой України за здійснення видатного геройського вчинку особами, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів щодо забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, здійснюється експертною групою, створеною при Комісії державних нагород та геральдики за президента України".

Експертна група формується з представників Міністерства оборони України, Апарату головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ (сил), Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу Президента України.

У випадках, коли статутами та положеннями про державні нагороди передбачено попередній розгляд подань про нагородження державними нагородами експертними групами при Комісії державних нагород та геральдики за президента, матеріали вносяться на розгляд цієї комісії разом із висновком відповідної експертної групи.