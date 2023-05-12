FT: Боррель прогнозує вигоди для Китаю у разі поразки РФ у війні

Поразка російських військ у війні проти України надасть Китаю "геополітичні переваги" у його меті на шляху для створення нового світового порядку﻿. Про це у таємному листі до міністрів закордонних справ Євросоюзу заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель з посиланням на Financial Times, повідомляє Ділова столиця.

"Китайське питання набагато складніше, ніж питання Росії. Амбіції Китаю явно спрямовані на створення нового світового порядку з Китаєм у центрі. Поразка Росії в Україні не зірве траєкторію Китаю. Китай зможе витягти з цього геополітичну перевагу" , – йдеться у листі, який опинився в розпорядженні FT.

Зазначається, що лист був нібито розісланий Боррелем главам МЗС напередодні їх дводенної дискусії, присвяченої новій політиці Китаю та його ролі у світі. Зустріч відбудеться сьогодні, 12 травня.

Дипломат також закликав міністрів "серйозно взаємодіяти" з Пекіном щодо війни в Україні, попри його негласну підтримку Москви.

Нагадаємо, за словами Борреля, Китай втратив можливість стати посередником між Україною та Росією задля закінчення війни.