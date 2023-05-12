Президент Володимир Зеленський переконаний, що ті, хто знаходиться в Кремлі, закінчать погано і своєю смертю не помруть, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв дав на це істеричну та агресивну відповідь, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю BBC, Медведєв у Telegram.

"Наші люди пріоритет, наші землі пріоритет. А ті, хто там в Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать".

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC зробив прогноз, що мешканці Кремля закінчать своє життя дуже погано. pic.twitter.com/GGmKwNLYoX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 12, 2023

У відповідь на прогноз президента заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв почав лаятись та побажав Зеленському, як можна зрозуміти з повідомлення, закінчити життя самогубством. Хоча раніше він закликав до "фізичного усунення" президента.

У той же час Медведєв побоявся називати будь-які імена.

Що було раніше:

4 травня Зеленський заявляв, що погрози стосовно його "фізичного усунення" не цікаві, натомість росіянам краще думати як змінити політичний режим у їхній власній країні, щоб завершити війну.