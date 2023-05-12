Данілов: До зими ми хочемо повністю завершити війну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що від українських військових залежить, чи буде проведена одна, чи кілька наступальних операцій, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Данілов в інтерв’ю виданню Report.

На запитання, чи можна очікувати контратаки найближчим часом, Данілов відповів: "поняття "найближчий час" у всіх різне".

"Для когось це день-два, для когось - тиждень або місяць. Головне - результат. Ми повинні звільнити наші території. Дії почнуться в потрібний термін з урахуванням усіх факторів. Не раніше і не пізніше, а точно в строк" , - сказав він.

Тоді журналіст додав, що "часто можна почути, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку...".

Данілов на це відреагував: "до зими ми хочемо повністю завершити війну...".﻿

"У нас є спільний план – звільнити всі наші території від терористів, які напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не будемо обмежуватися часом, будемо битися скільки буде потрібно".