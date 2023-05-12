РосЗМІ: В окупованому Мелітополі підірвали заступника міністра ЖКГ

В окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали призначеного загарбниками "заступника міністра" ЖКГ, з мінно-вибуховими травмами його доправили до лікарні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", представник окупантів в області Володимир Рогов у Telegram.

"За даними СК, 12 травня у сміттєвій урні біля під'їзду багатоквартирного будинку в Мелітополі невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій, який було приведено в дію, коли в.о. заступника міністра виходив із під'їзду".

Повідомляється, що колаборанту заподіяно мінно-вибухові травми. Його доправлено до медзакладу.

Ім’я колаборанта не називається, але за даними російських пропагандистів, окупанти призначили на посаду "заступник міністра" будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області Олега Рябчука.

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