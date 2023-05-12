В окупованому Криму впав російський гелікоптер: пілоти загинули
Міноборони Росії повідомило, що внаслідок падіння ударного вертольота Мі-28 в окупованому Криму загинули два пілоти, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила російська служба BBC News.
З повідомлення випливає, що гелікоптер зазнав катастрофи під час виконання "планового навчально-тренувального польоту" в Джанкойському районі Криму.
Попередня причина аварії - відмова техніки, сказано в заяві.
Міноборони РФ стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, а на землі руйнувань немає.
"Ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" призначений для ураження броньованої і неброньованої техніки, низькошвидкісних низьколітаючих повітряних цілей, а також живої сили на полі бою", - ідеться в довідці на сайті Міноборони Росії.