В окупованому Криму впав російський гелікоптер: пілоти загинули

Міноборони Росії повідомило, що внаслідок падіння ударного вертольота Мі-28 в окупованому Криму загинули два пілоти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила російська служба BBC News.

З повідомлення випливає, що гелікоптер зазнав катастрофи під час виконання "планового навчально-тренувального польоту" в Джанкойському районі Криму.

Попередня причина аварії - відмова техніки, сказано в заяві.

Міноборони РФ стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, а на землі руйнувань немає.