Зеленський підписав укази про новий санкційний пакет проти росіян

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, підписав укази про введення нового пакету санкцій проти Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Офіс президента.

Введені санкції стосуються осіб і компаній, за допомогою яких Росія контролювала "Запоріжсталь". В указах вказано про 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних. З їх допомогою РФ зберігала контроль над підприємством "Запоріжсталь".

Указами буде запущено процедури конфіскації російської частки, яка, за його словами, працюватиме для України й українців.

Нагадаємо, завод "Запоріжсталь" належить компанії "Метінвест", її власниками є структури Рената Ахметова та Вадима Новинського. У травні цього року Служба безпеки повідомила про арешт майна Новинського на понад 10,5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський запровадив санкції проти російських олігархів, партій та оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що кілька тижнів тому Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.