У Луганську пролунали потужні вибухи, місто огорнули чорні хмари диму

У Луганську пролунали потужні вибухи, місто огорнули чорні хмари диму

Російські пропагандисти повідомляють про вибухи в окупованому Луганську, над містом піднімається стовп густого чорного диму, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють прокремліський ресурс "РИА Новости" та російський Telegram-канал Mash.

Пропагандисти повідомляють, що в окупованому місті прогриміли 2 вибухи, над Луганськом у районі одного із заводів видно клуби диму.

Російські ресурси також почали поширювати відео, де стовп диму піднімається на сотні метрів вгору.

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Про постраждалих поки що не повідомлялося.

Окупований Луганськ розташований за майже 90 кілометрів від лінії фронту.

Тим часом росіяни і колаборанти відзначають 12 травня у Луганську "день республіки".

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