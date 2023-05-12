У Луганську пролунали потужні вибухи, місто огорнули чорні хмари диму

Російські пропагандисти повідомляють про вибухи в окупованому Луганську, над містом піднімається стовп густого чорного диму, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють прокремліський ресурс "РИА Новости" та російський Telegram-канал Mash.

Пропагандисти повідомляють, що в окупованому місті прогриміли 2 вибухи, над Луганськом у районі одного із заводів видно клуби диму.

Російські ресурси також почали поширювати відео, де стовп диму піднімається на сотні метрів вгору.

Про постраждалих поки що не повідомлялося.

Окупований Луганськ розташований за майже 90 кілометрів від лінії фронту.

Тим часом росіяни і колаборанти відзначають 12 травня у Луганську "день республіки".