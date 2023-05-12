Угорщина загрожує блокувати санкції ЄС, доки Київ не виключить OTP Банк зі спонсорів війни

Україна внесла угорський OTP Банк до переліку спонсорів війни. Тому Будапешту буде важко домовитися з Європейським союзом про нові санкції проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Euronews.

"Це скандально і неприйнятно, що OTP Bank було включено до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це разюче. Це обурливо. Це скандал" , - заявив він.

Сіярто додав, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним стандартам і законодавству. При цьому він підкреслив, що лістинг також може вплинути на санкції ЄС проти Росії.

"Я ясно дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть вступити в переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP буде в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці виключили ОТР Банк із цього списку" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше Національне агентство із запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Крім того, в Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Однак ЄС все ж таки має намір запровадити 11-й пакет санкцій.