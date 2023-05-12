Залужний розповів, як готувалися до вторгнення РФ

Підготовка до повномасштабного вторгнення Росії була величезним комплексом заходів. У ній брали участь велика кількість людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, яке транслювалося на 1+1.

За його словами, на кінець лютого військове керівництво України вичерпало всі можливості з фантазії, що можна зробити ще для мінімізації збитків від російського вторгнення.

"Ми щось робили, потім перевіряли, на скільки це ефективно. Потім приходили до висновку, що це рішення не є ефективним. Воно мінялося. Знову відпрацювання повного комплексу, знову оцінка, знову негативний результат. І таким чином прийшли до того, що є. Це був величезний комплекс заходів, величезне було напруження людей, які приймали в цьому участь" , - заявив Залужний.

Він розповів, що було проведено кілька великих комплексів навчань перед російським вторгненням.

"У нас бригади могли переміститися від Закарпаття в Київську область, Херсонську область і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведений великий комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію сил протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається до цих пір. Це був величезний комплекс заходів, колись ми зможемо про це розказати" , - заявив головнокомандувач ЗСУ.

При цьому він додав, що всі проведені комплекси допомогли розробити варіант, який спрацював під час вторгнення окупантів.