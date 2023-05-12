Череватий: ЗСУ на Бахмутівському напрямку відкинули окупантів на 1,5 кілометра

Збройні сили України на Бахмутівському напрямку внаслідок контрнаступальних дій під час оборонної операції відкинули російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 кілометра, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірi телемарафону.

"Можна сказати, що наша оборонна операція продовжує бути успішною і досягає однієї головних своїх цілей - це сточування бойових можливостей РФ. Крім бойових втрат, у російських військових падає морально-психологічний стан, з'являються елементи паніки" , - розповів він.

За словами Череватого, у російських військових під Бахмутом ознаки виснаження.

"Першим маркером цього виснаження є майже щоденні істеричні заяви (засновника ПВК "Вангера" Євгена, - ред.) Пригожина. Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За цю добу відбулося 40 бойових зіткнень там. У результаті яких 199 окупантів було знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон" , - повідомив речник.

При цьому він додав, що також було знищено: три танки, БМП, три гармати МСТА Б і п'ять польових складів із боєприпасами.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.

До того ж, в ISW зазначали, що в ході локальних контратак у Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян.

Тим часом, за даними CNN, українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.