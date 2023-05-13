Посли країн ЄС не змогли погодити 11 пакет санкцій проти Росії

Посли країн Євросоюзу під час зустрічі у Брюсселі у п'ятницю, 12 травня, не змогли досягти домовленостей щодо 11 пакету санкцій проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Рolskie Radio.

Повідомляється, що наступного тижня заплановано ще одне засідання. За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні санкційний пакет може бути погоджено.

Посол зазначив, що багато питань дуже технічні та складні, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Садось також зазначив, що вітає включення до проекту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив сподівання, що деякі санкції аналогічним чином будуть введені і проти Білорусі.

У проекті останнього санкційного пакету також є пропозиція внести до чорного списку осіб, які брали участь у викраденні українських дітей, вивезення їх на територію Росії, де їх примусово всиновлюють. Особам, включеним до чорного списку, заборонено в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковані.

Також було враховано пропозицію Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів та суддів, які виносять вироки на політичні процеси.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Однак ЄС все ж таки має намір запровадити 11-й пакет санкцій.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три ключові елементи нового пакету санкцій проти Росії. При цьому Reuters повідомляло, що переговори щодо 11-го пакету санкцій можуть затягтися.