ISW: Сили оборони локальними контратаками досягли успіхів біля Бахмута

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про успіхи Сил оборони біля Бахмута завдяки проведенню локальних контратак, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

За даними інституту, станом на 12 травня українські сили досягли успіхів на північний захід від Бахмута в локальних контратаках.

У звіті зазначається, що кілька російських джерел попередили, що українські війська можуть спробувати оточити ПВК "Вагнера" в межах Бахмута.

У той же час засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин підкреслив, що українські війська наближаються до Берхівки, і заявив, що зараз Україна займає позиції в межах 500 м від північно-західної околиці Бахмута.

Так звані військові блогери РФ також повідомили, що українські війська контратакують у напрямку Хромового (3 км на захід від Бахмута), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Один з них стверджував, що ситуація на південний захід від Бахмута в районі Майорська стабілізувалася після українських атак на позиції 1-го армійського корпусу так званої "Донецької народної республіки".

А Міністерство оборони (МО) Росії відкинуло заяви інших джерел у РФ про просування українських військ і заявило, що підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади (самопроголошеної "ЛНР" – ред.) і 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот – ред.) відбили всі атаки в районі Берхівки, "враховуючи сприятливі умови Берхівського водосховища".

Так звані військові російські блогери та інші відомі особи у провійськовому інформаційному просторі продовжують реагувати на нещодавні українські контратаки з різним ступенем обережності та занепокоєння.

Багато цих мілблогерів стверджували, що українські дії навколо Бахмута знаменують собою офіційний початок очікуваного весняного контрнаступу, і висловлювали припущення про те, де будуть зосереджені основні зусилля Сил оборони.

Кілька відомих російських осіб, однак, закликали до обережності і стриманості у реагуванні на контрнаступ, припускаючи, що деякі блогери виступають за застосування певних уроків, які вони винесли з колапсу інформаційного простору під час успішних харківського і херсонського контрнаступів України.

Українські та американські офіційні особи заявили, що українські сили ще не розпочали запланований контрнаступ.

Основні висновки ISW за 12 травня: