Генштаб: ЗСУ уразили 15 районів скупчення ворога та збили 22 БпЛА

За минулу добу Сили оборони уразили 15 районів зосередження ворога, 2 пункти правління росіян та інші важливі об’єкти противника, а також збили 22 ворожих дрони, повідомляє Українська правда.

Про це говорить ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.